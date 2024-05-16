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Не Харківська область. У Генштабі назвали найактивніші напрямки фронту

Україна, Четвер 16 травня 2024 15:15
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Не Харківська область. У Генштабі назвали найактивніші напрямки фронту Фото: Генштаб назвав найактивніші напрямки фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Протягом доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Інтенсивні бої тривають по всій лінії фронту, найактивніші - у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначають у Генштабі, найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх заходів, аби не допустити просування окупантів вглиб країни.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні. За початку доби росіяни уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське.

Російська армія застосувала бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Краматорському напрямку окупаційні війська здійснили 10 атак. Загарбники намагалися штурмувати позиції ЗСУ неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки.

"Незважаючи на натиск ворога, наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують", - повідомляються у Генштабі.

Не Харківська область. У Генштабі назвали найактивніші напрямки фронту

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська посилили атаки на всій лінії фронту. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Авдіївки та міста Часів Яр у Донецькій області.

Як повідомляла місцева влада, захоплення Часового Яру дасть змогу росіянам відкрили шлях на Краматорську агломерацію.

Крім того, російська армія розпочала повторний наступ у Харківській області. Окупанти намагаються захопити місто Вовчанськ на півночі регіону, яке знаходиться біля кордону з РФ. У Генштабі повідомили, що зірвали плани ворога щодо закріплення у місті. Також зазначається, що Сили оборони контратакували у районі Вовчанська.

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