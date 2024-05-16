Не Харьковская область. В Генштабе назвали самые активные направления фронта

В течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. Интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта, самые активные - в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, наибольшая активность оккупантов сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все меры, чтобы не допустить продвижения оккупантов вглубь страны.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны. В начале суток россияне уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское.

Российская армия применила боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Краматорском направлении оккупационные войска совершили 10 атак. Захватчики пытались штурмовать позиции ВСУ недалеко от Григорьевки, Клещиевки и Андреевки.

"Несмотря на давление врага, наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют", - сообщаются в Генштабе.

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