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Не Харьковская область. В Генштабе назвали самые активные направления фронта

Украина, Четверг 16 мая 2024 15:15
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Не Харьковская область. В Генштабе назвали самые активные направления фронта Фото: Генштаб назвал самые активные направления фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. Интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта, самые активные - в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, наибольшая активность оккупантов сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все меры, чтобы не допустить продвижения оккупантов вглубь страны.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны. В начале суток россияне уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское.

Российская армия применила боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Краматорском направлении оккупационные войска совершили 10 атак. Захватчики пытались штурмовать позиции ВСУ недалеко от Григорьевки, Клещиевки и Андреевки.

"Несмотря на давление врага, наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют", - сообщаются в Генштабе.

Не Харьковская область. В Генштабе назвали самые активные направления фронта

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска усилили атаки по всей линии фронта. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки и города Часов Яр в Донецкой области.

Как сообщали местные власти, захват Часового Яра позволит россиянам открыли путь на Краматорскую агломерацию.

Кроме того, российская армия начала повторное наступление в Харьковской области. Оккупанты пытаются захватить город Волчанск на севере региона, который находится возле границы с РФ. В Генштабе сообщили, что сорвали планы врага по закреплению в городе. Также отмечается, что Силы обороны контратаковали в районе Волчанска.

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