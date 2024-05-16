ЗСУ зірвали плани росіян вклинитись у глибину забудови у Вовчанську, - Генштаб

Українським військовим вдалося знизити активність росіян на Харьковському напрямку. Зокрема, ЗСУ не дали ворогу вклинитись у глибину забудови у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Так, порівняно з 10 травня ЗСУ примусили значно знизити активність російських окупантів.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби ЗСУ продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне - Берестове.

"Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, ЗСУ покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки", - додають військові.

Інші напрямки

На Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе – Званівка, змін у положенні ЗСУ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка - Роздолівка.

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Бахмут - Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ.

Ситуація на Харківському напрямку

Кілька місяців поспіль російська пропаганда поширювала інформацію про підготовку наступу на Харків.

10 травня російські війська активізували обстріл прикордонних районів Харківської області, маючи намір прорвати оборону українських військ.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати обстановку на цьому напрямі, але ситуація залишається складною. Водночас на Харківському напрямку РФ не залишає спроб зайняти вигідніші позиції для подальшого просування в глиб області.