Проект "Ковчег". На Харківщині збудують першу підземну лікарню в Україні

У Харківській області на базі обласної клінічної лікарні розпочнеться будівництво унікального медичного комплексу "Ковчег". Це буде перша в Україні підземна лікарня, яка розрахована на одночасне обслуговування понад 2000 пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

У рамках стратегічних ініціатив "Людський капітал" і "Безпека" медична галузь Харківщини отримує новий виток розвитку. На базі Харківської обласної клінічної лікарні планується зведення унікального підземного медичного комплексу під назвою "Ковчег"

Проект "Ковчег"

Цей проект стане першою в Україні лікарнею, розташованою під землею, і забезпечить надання високоякісних медичних послуг у максимально безпечних умовах. У прикордонному регіоні, який стикається з реальними загрозами ворожих атак, питання безпеки набуває критичної важливості.

Підземна лікарня зможе одночасно обслуговувати понад 2000 пацієнтів, пропонуючи найсучасніше медичне обладнання та широкий спектр послуг.

Проект покликаний не лише підвищити рівень медичного забезпечення області, а й стати зразком для інших регіонів, демонструючи, як інноваційні рішення можуть сприяти захисту життя та здоров’я людей.