ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Проект "Ковчег". На Харківщині збудують першу підземну лікарню в Україні

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 12:57
UA EN RU
Проект "Ковчег". На Харківщині збудують першу підземну лікарню в Україні Фото: як підземна лікарня забезпечить безпеку пацієнтів (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Харківській області на базі обласної клінічної лікарні розпочнеться будівництво унікального медичного комплексу "Ковчег". Це буде перша в Україні підземна лікарня, яка розрахована на одночасне обслуговування понад 2000 пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

У рамках стратегічних ініціатив "Людський капітал" і "Безпека" медична галузь Харківщини отримує новий виток розвитку. На базі Харківської обласної клінічної лікарні планується зведення унікального підземного медичного комплексу під назвою "Ковчег"

Проект "Ковчег"

Цей проект стане першою в Україні лікарнею, розташованою під землею, і забезпечить надання високоякісних медичних послуг у максимально безпечних умовах. У прикордонному регіоні, який стикається з реальними загрозами ворожих атак, питання безпеки набуває критичної важливості.

Підземна лікарня зможе одночасно обслуговувати понад 2000 пацієнтів, пропонуючи найсучасніше медичне обладнання та широкий спектр послуг.

Проект покликаний не лише підвищити рівень медичного забезпечення області, а й стати зразком для інших регіонів, демонструючи, як інноваційні рішення можуть сприяти захисту життя та здоров’я людей.

Нагадаємо,що Кабмін затвердив зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів, які набудуть чинності з січня 2025 року.

Крім того, українці, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати безкоштовне лікування у різних країнах Європи та світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Лікарні
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота