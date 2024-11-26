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Проект "Ковчег". В Харьковской области построят первую подземную больницу в Украине

Украина, Вторник 26 ноября 2024 12:57
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Проект "Ковчег". В Харьковской области построят первую подземную больницу в Украине Фото: как подземная больница обеспечит безопасность пациентов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харьковской области на базе областной клинической больницы начнется строительство уникального медицинского комплекса "Ковчег". Это будет первая в Украине подземная больница, рассчитанная на одновременное обслуживание более 2000 пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

В рамках стратегических инициатив "Человеческий капитал" и "Безопасность" медицинская отрасль Харьковской области получает новый виток развития. На базе Харьковской областной клинической больницы планируется строительство уникального подземного медицинского комплекса под названием "Ковчег".

Проект "Ковчег"

Этот проект станет первой в Украине больницей, расположенной под землей, и обеспечит предоставление высококачественных медицинских услуг в максимально безопасных условиях. В приграничном регионе, который сталкивается с реальными угрозами вражеских атак, вопрос безопасности приобретает критическую важность.

Подземная больница сможет одновременно обслуживать более 2000 пациентов, предлагая самое современное медицинское оборудование и широкий спектр услуг.

Проект призван не только повысить уровень медицинского обеспечения региона, но и стать примером для других областей, демонстрируя, как инновационные решения могут способствовать защите жизни и здоровья людей.

Напомним,что Кабмин утвердил изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров, которые вступят в силу с января 2025 года.

Кроме того, украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить бесплатное лечение в разных странах Европы и мира.

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