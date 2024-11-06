Безкоштовне лікування за кордоном: хто може його отримати та що потрібно для цього

Українці, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати безкоштовне лікування у різних країнах Європи та світу. Від початку повномасштабної війни лікарі майже щотижня відправляють громадян України до закордонних клінік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

У Міністерстві зазначили, що з 2022 року було відправлено на лікування за кордоном понад 5 500 постраждалих українців у межах програми "Medevac".

Повідомляється, що ця програма діє завдяки підтримці Європейської комісії, ВООЗ та урядів країн-партнерів. Відомо, що до неї вже приєдналися майже 30 країн, зокрема Німеччина, Франція, Норвегія та Швеція. Вони повністю покривають витрати на лікування евакуйованих пацієнтів.

У МОЗ додали, що лікування за кордоном доступне як для цивільних, так і для військових.

Там зазначили, що серед евакуйованих - 739 дітей, багато з яких борються з онкологічними захворюваннями.

У межах програми пацієнтів з України скеровують на спеціалізоване лікування при різних пораненнях, тяжких захворюваннях, а також для реабілітації після операцій.

Для оформлення медевакуації пацієнти можуть звернутися до обласних департаментів охорони здоров'я.

Окрім цього, це можливо зробити через сайти МОЗ або командування Медичних сил України (для військових).

Повідомляється, що тривалість лікування залежить від стану здоров’я та результатів терапії, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного пацієнта.

Раніше в НСЗУ дали пояснення стосовно того, як в Україні отримати безоплатну реабілітацію амбулаторно.