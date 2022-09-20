На Харківщині з'являться військові адміністрації: за що вони відповідатимуть

У Харківській області створять понад 20 військових адміністрацій. Насамперед вони з'являться у громадах, де є чи були активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та у складні часи окупації працювали на благо українців", - пояснив Синегубов.

На посаду голів військових адміністрацій влада готова розглянути кандидатів як серед чинних голів, так і тих, які гідно зарекомендували себе протягом повномасштабного вторгнення.

Також Синєгубов розповів, що під час сьогоднішнього засідання Координаційного штабу відбулася нарада із волонтерською спільнотою Харківської області.

"Дуже важливо координувати зусилля та рівномірно розподіляти допомогу, у тому числі з евакуації. Ще раз дякую волонтерському руху Харківщини за активність та небайдужість", - зазначив голова ОВА.