ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области появятся военные администрации: за что они будут отвечать

Новина українською →
Харьков, Вторник 20 сентября 2022 14:10
В Харьковской области появятся военные администрации: за что они будут отвечать Фото: в Харьковской области создадут более 20 военных администраций (t.me/synegubov_
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области создадут более 20 военных администраций. В первую очередь они появятся в общинах, где есть или были активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в сложные времена оккупации работали во благо украинцев", - объяснил Синегубов.

На пост глав военных администраций власти готовы рассмотреть кандидатов как среди действующих председателей, так и достойно зарекомендовавших себя в течение времени полномасштабного вторжения.

Также Синегубов рассказал, что в ходе сегодняшнего заседания Координационного штаба состоялось совещание с волонтерским сообществом Харьковской области.

"Очень важно координировать усилия и равномерно распределять помощь, в том числе по эвакуации. Еще раз спасибо волонтерскому движению Харьковщины за активность и неравнодушие", - отметил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

Также президент создал в Донецкой области четыре военных администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине