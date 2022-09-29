У Харківській області виявили останки родини з Азербайджану

У звільненому Чугуївському районі Харківської області виявили останки родини з Азербайджану. Сім'я загинула внаслідок російських ударів, коли окупанти намагалися зайняти район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.
За даними видання, виявлено тіла 45-річного Алішира Нуруллаєва, його дружини та неповнолітньої дитини.
Наразі група азербайджанців, які проживають у Харківській області, організували їхнє поховання. Тіла родини залишалася непохитною до деокупації області.
Нагадаємо, окупанти тримали у полоні на Харківщині іноземців.
Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області. За даними Міноборони, ЗСУ деокупували 388 населених пунктів.
Раніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.
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