ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне в Харьковской области пытали даже иностранных студентов, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Пятница 16 сентября 2022 22:54
Россияне в Харьковской области пытали даже иностранных студентов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские военные держали в плену в Харьковской области иностранцев. В частности, пыткам подверглись семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. В частности, семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили русские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковской области, эти люди были спасены, им оказывается медицинская помощь", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения у Изюма. По состоянию на данный момент установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что ООН направит миссию по наблюдению за соблюдением прав человека к месту массовых захоронений в Изюме. За этим может последовать группа по расследованию военных преступлений.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники