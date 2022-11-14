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В Харьковской области двое гражданских подорвались на минах

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Харьковская область, Понедельник 14 ноября 2022 09:09
В Харьковской области двое гражданских подорвались на минах Фото: в Харьковской области еще двое гражданских подорвались на минах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области вчера два человека подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в с. Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина", - рассказал Синегубов.

При этом он отметил, что минная опасность в регионе остается очень высокой. Глава Харьковской ОВА призвал всех к максимальной осторожности и внимательности.

Напомним, в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Также 7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер.

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