На Харківщині "Шахеди" поцілили у пасажирський поїзд: є поранені

За словами Синєгубова, російські "Шахеди" атакували пасажирський поїзд маршруту “Барвінкове - Львів - Чоп”. Це сталось у Барвінківській громаді на Харківщині.

"Пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді. Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу", - зазначив чиновник.

Таким чином, стало відомо, що ворожі дрони влучили перед тепловозом і в пасажирський вагон, спричинивши пожежу в електровозі та одному з вагонів.

Відомо, що на борту поїзда перебував 291 пасажир, яких оперативно евакуювали. Наразі відомо про двох поранених, яких вивела бригада поїзда і передала медикам. Постраждалих госпіталізовано до місцевих медичних установ.

"На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ", - зазначив Олексій Кулеба.

Для перевезення пасажирів організовано резервні автобуси, також забезпечується допомога тим, хто очікував на станціях на зворотний рейс. На місці працюють усі екстрені служби, включно з рятувальниками, медиками та командою Укрзалізниці.

Влада підкреслює, що удар по поїзду є навмисним актом терору проти цивільного населення, без жодної військової мети.