На Харьковщине "Шахеды" попали в пассажирский поезд: есть раненые

По словам Синегубова, российские "Шахеды" атаковали пассажирский поезд маршрута "Барвенково - Львов - Чоп". Это произошло в Барвенковской громаде на Харьковщине.

"Пассажирский поезд попал под вражеский удар в Барвенковской общине. В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза", - отметил чиновник.

Таким образом, стало известно, что вражеские дроны попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, вызвав пожар в электровозе и одном из вагонов.

Известно, что на борту поезда находился 291 пассажир, которых оперативно эвакуировали. Известно о двух раненых, которых вывела бригада поезда и передала медикам. Пострадавшие госпитализированы в местные медицинские учреждения.

"На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения", - отметил Алексей Кулеба.

Для перевозки пассажиров организованы резервные автобусы, также обеспечивается помощь тем, кто ожидал на станциях на обратный рейс. На месте работают все экстренные службы, включая спасателей, медиков и команду Укрзализныци.

Власти подчеркивают, что удар по поезду является преднамеренным актом террора против гражданского населения, без всякой военной цели.