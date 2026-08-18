На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації ще в одному районі

Раніше РБК-Україна писало, що примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Також на Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. У список внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.

Крім того, у серпні 2026 року в Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонах, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки.