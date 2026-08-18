В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации еще в одном районе

Ранее РБК-Украина писало, что принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения из-за постоянных российских обстрелов. В список внесли села Краснопольское и Чаривне Борозенской громады.

Кроме того, в августе 2026 года в Украине разработали пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионах, планирующих эвакуацию. Инструкция объясняет путь эвакуации в четыре шага.