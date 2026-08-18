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В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации еще в одном районе

19:22 18.08.2026 Вт
2 мин
Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области
aimg Елена Бджола
Фото: обязательная эвакуация из опасных территорий Украины (Getty Images)

Семьи с детьми будут принудительно вывозить из громады Богодуховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Эвакуация из Богодуховского района

Речь идет об обязательной эвакуации из четырех населенных пунктов Золочевской громады:

  • Калинового,
  • Черноглазовки,
  • Карасевки,
  • Мироновки.

В Калиновом, Черноглазовке и Карасевке также введена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми.

"В общей сложности нуждаются в перемещении 142 человека, среди них 6 детей и одно маломобильное лицо", - отметил Синегубов.

Начальник ОВА призвал жителей определенных населенных пунктов:

  • не медлить,
  • эвакуироваться на более безопасные территории Харьковщины.

Маршруты эвакуации отработаны совместно с:

  • правоохранителями,
  • органами местного самоуправления,
  • волонтерами.

Люди получат полное сопровождение и всемерную помощь в транзитном центре, пообещал Синегубов.

Ранее РБК-Украина писало, что принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения из-за постоянных российских обстрелов. В список внесли села Краснопольское и Чаривне Борозенской громады.

Кроме того, в августе 2026 года в Украине разработали пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионах, планирующих эвакуацию. Инструкция объясняет путь эвакуации в четыре шага.

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