На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації ще в одному районі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі, пообіцяв Синєгубов.

У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми.

Раніше РБК-Україна писало, що примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Також на Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. У список внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.

Крім того, у серпні 2026 року в Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонах, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки.