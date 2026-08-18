На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації ще в одному районі
Родини з дітьми примусово вивозитимуть з громади Богодухівського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Евакуація з Богодухівського района
Йдеться про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів Золочівської громади:
- Калинового,
- Чорноглазівки,
- Карасівки,
- Миронівки.
У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми.
"Загалом потребують переміщення 142 людини, серед них 6 дітей та одна маломобільна особа", - зазначив Синєгубов.
Начальник ОВА закликав жителів визначених населених пунктів:
- не зволікати,
- евакуюватися до більш безпечних територій Харківщини.
Маршрути евакуації відпрацьовані спільно з:
- правоохоронцями,
- органами місцевого самоврядування,
- волонтерами.
Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі, пообіцяв Синєгубов.
Раніше РБК-Україна писало, що примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.
Також на Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. У список внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.
Крім того, у серпні 2026 року в Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонах, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки.