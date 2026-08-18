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На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації ще в одному районі

19:22 18.08.2026 Вт
2 хв
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області
aimg Олена Бджола
На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації ще в одному районі Фото: обов'язкова евакуація з небезпечних територій України (Getty Images)
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Родини з дітьми примусово вивозитимуть з громади Богодухівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Евакуація з Богодухівського района

Йдеться про обов’язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів Золочівської громади:

  • Калинового,
  • Чорноглазівки,
  • Карасівки,
  • Миронівки.

У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми.

"Загалом потребують переміщення 142 людини, серед них 6 дітей та одна маломобільна особа", - зазначив Синєгубов.

Начальник ОВА закликав жителів визначених населених пунктів:

  • не зволікати,
  • евакуюватися до більш безпечних територій Харківщини.

Маршрути евакуації відпрацьовані спільно з:

  • правоохоронцями,
  • органами місцевого самоврядування,
  • волонтерами.

Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі, пообіцяв Синєгубов.

Раніше РБК-Україна писало, що примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Також на Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. У список внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.

Крім того, у серпні 2026 року в Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонах, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у чотири кроки.

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