В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации еще в одном районе
Семьи с детьми будут принудительно вывозить из громады Богодуховского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Эвакуация из Богодуховского района
Речь идет об обязательной эвакуации из четырех населенных пунктов Золочевской громады:
- Калинового,
- Черноглазовки,
- Карасевки,
- Мироновки.
В Калиновом, Черноглазовке и Карасевке также введена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми.
"В общей сложности нуждаются в перемещении 142 человека, среди них 6 детей и одно маломобильное лицо", - отметил Синегубов.
Начальник ОВА призвал жителей определенных населенных пунктов:
- не медлить,
- эвакуироваться на более безопасные территории Харьковщины.
Маршруты эвакуации отработаны совместно с:
- правоохранителями,
- органами местного самоуправления,
- волонтерами.
Люди получат полное сопровождение и всемерную помощь в транзитном центре, пообещал Синегубов.
Ранее РБК-Украина писало, что принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.
Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения из-за постоянных российских обстрелов. В список внесли села Краснопольское и Чаривне Борозенской громады.
Кроме того, в августе 2026 года в Украине разработали пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионах, планирующих эвакуацию. Инструкция объясняет путь эвакуации в четыре шага.