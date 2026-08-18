В Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации еще в одном районе

Семьи с детьми будут принудительно вывозить из громады Богодуховского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Люди получат полное сопровождение и всемерную помощь в транзитном центре, пообещал Синегубов.

"В общей сложности нуждаются в перемещении 142 человека, среди них 6 детей и одно маломобильное лицо ", - отметил Синегубов.

В Калиновом, Черноглазовке и Карасевке также введена обязательная эвакуация принудительным способом семей с детьми.

Ранее РБК-Украина писало, что принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Также в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения из-за постоянных российских обстрелов. В список внесли села Краснопольское и Чаривне Борозенской громады.

Кроме того, в августе 2026 года в Украине разработали пошаговую инструкцию для жителей прифронтовых и приграничных регионах, планирующих эвакуацию. Инструкция объясняет путь эвакуации в четыре шага.