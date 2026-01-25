На Харківщині прикордонники взяли в полон окупанта за допомогою дрона

"Військовослужбовці 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону поповнили обмінний фонд, провівши складну операцію з виведення ворога за допомогою дронів", повідомили у ДПСУ.

Розрахунок ударних дронів відпрацював по ворожому укриттю. Після вогневого ураження вцілілий російський військовий вийшов назовні та сигналізував про намір здатися, демонструючи білу тканину.

Екіпаж БПЛА під командуванням пілота з позивним "Шалений" прийняв рішення зберегти життя окупанту та вивести його до українських позицій.

Операція із супроводу полоненого тривала близько трьох годин. Для безперервного контролю маршруту були залучені кілька екіпажів, які змінювали дрони в повітрі, передаючи "естафету" спостереження.

Під час переходу росіянин почав замерзати та їсти сніг. Помітивши це, прикордонники скинули йому з дрона пляшку води та хімічні грілки для рук, аби той зміг дійти до точки евакуації.

Полоненого передали відповідним службам для поповнення обмінного фонду.