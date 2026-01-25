На Харьковщине пограничники взяли в плен оккупанта с помощью дрона

"Военнослужащие 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда пополнили обменный фонд, проведя сложную операцию по выводу врага с помощью дронов", сообщили в ГПСУ.

Расчет ударных дронов отработал по вражескому укрытию. После огневого поражения уцелевший российский военный вышел наружу и сигнализировал о намерении сдаться, демонстрируя белую ткань.

Экипаж БПЛА под командованием пилота с позывным "Безумный" принял решение сохранить жизнь оккупанту и вывести его к украинским позициям.

Операция по сопровождению пленного длилась около трех часов. Для непрерывного контроля маршрута были привлечены несколько экипажей, которые меняли дроны в воздухе, передавая "эстафету" наблюдения.

Во время перехода россиянин начал замерзать и есть снег. Заметив это, пограничники сбросили ему с дрона бутылку воды и химические грелки для рук, чтобы тот смог дойти до точки эвакуации.

Пленного передали соответствующим службам для пополнения обменного фонда.