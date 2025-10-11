UA

На Харківщині п'яний чоловік кинув в людей гранату: є жертви

Фото: наразі зловмисник перебуває у лікарні під конвоєм (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Едуард Ткач

Вчора у Лозовій Харківської області, 10 жовтня, 48-річний чоловік підірвав гранату, кинувши її у людей. Внаслідок інциденту постраждав як він, так і інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.

За даними слідства, 10 жовтня о 16:45 в одному зі складських приміщень на території міста Лозова між чоловіками виник конфлікт.

"Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Після чого боєприпас здетонував", - йдеться у повідомленні.

Далі чоловіків доставили до Лозівської лікарні, а неповнолітнього до лікарні у Харкові. Проте під час надання медичної допомоги, 39-річний постраждалий помер.

"За місцем мешкання зловмисника проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено гранату та запал до неї. Вилучене направлене на експертне дослідження. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження", - інформує поліція.

За скоєне чоловіку повідомляти про підозру за пунктом 5 частини 2 статті 115 (умисне вбивство), частини 2 статті 15, пунктами 1 і 5 частини 2 статті 115 (замах на вбивство) та частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм", - резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, у понеділок, 6 жовтня, в Києві один з водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, проте маршрутне таксі отримало механічні пошкодження. За скоєне жителю Києва загрожує до 7 років позбавлення волі.

