На Харьковщине пьяный мужчина бросил в людей гранату: есть жертвы

По данным следствия, 10 октября в 16:45 в одном из складских помещений на территории города Лозовая между мужчинами возник конфликт.

"Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату, выдернул чеку и бросил в направлении 39-летнего мужчины и 17-летнего парня. После чего боеприпас сдетонировал", - говорится в сообщении.

Далее мужчин доставили в Лозовскую больницу, а несовершеннолетнего в больницу в Харькове. Однако во время оказания медицинской помощи, 39-летний пострадавший скончался.

"По месту жительства злоумышленника проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты граната и запал к ней. Изъятое направлено на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство", - информирует полиция.

За содеянное мужчине сообщать о подозрении по пункту 5 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 2 статьи 15, пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Сейчас он находится в больнице под конвоем", - резюмировали правоохранители.