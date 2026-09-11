На Харківщині командир ЗСУ намагався продати майже 500 кг тротилу (фото)

Гучні затримання СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує системно протидіяти корупційним схемам та злочинній діяльності всередині країни.

Зокрема, раніше у Луганській обласній військовій адміністрації викрили посадовців, які намагалися привласнити 5 мільйонів гривень під час державних закупівель.

За корупційні махінації з бюджетними коштами зловмисникам загрожує тривалий термін ув'язнення.

Крім того, спецслужба вдало протидіє підривній діяльності ворога у тилу.

Так, на Київщині СБУ зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста, затримавши 19-річного агента ФСБ безпосередньо під час підготовки до нападу.