В Харьковской области командир ВСУ пытался продать почти 500 кг тротила (фото)

Громкие задержания СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины продолжает системно противодействовать коррупционным схемам и преступной деятельности внутри страны.

В частности, ранее в Луганской областной военной администрации разоблачили должностных лиц, которые пытались присвоить 5 миллионов гривен во время государственных закупок.

За коррупционные махинации с бюджетными средствами злоумышленникам грозит длительный срок заключения.

Кроме того, спецслужба успешно противодействует подрывной деятельности врага в тылу.

Так, в Киевской области СБУ сорвала заказное убийство известного общественного активиста, задержав 19-летнего агента ФСБ непосредственно во время подготовки к нападению.