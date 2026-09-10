СБУ зірвала замовне вбивство активіста на Київщині: затримано 19-річного кілера ФСБ
Служба безпеки України зірвала підготовку до вбивства відомого громадського активіста Київської області. Виконавця затримали під час підготовки до нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію СБУ.
Кілер готував засідку в лісі
Контррозвідка СБУ викрила плани російських спецслужб щодо організації замовного вбивства громадського діяча на Київщині.
Спецоперація проходила за особистої координації голови Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада.
За даними слідства, потенційною жертвою зловмисник мав вистрілити під час ранкової прогулянки із собакою у лісі.
Для підготовки нападу агент тривалий час спостерігав за розпорядком дня активіста та відстежував маршрути його пересування.
Зброю отримав з російської схованки
Для скоєння вбивства виконавець забрав зі схованки, координати якої йому передала ФСБ, пістолет із боєприпасами та глушником. Далі за вказівкою російської спецслужби він мав переночувати в лісі неподалік будинку активіста, а вранці влаштувати засідку і кілька разів вистрілити в нього.
Співробітники СБУ встигли викрити задум та затримали кілера безпосередньо під час підготовки до замаху.
Хто виявився виконавцем
Замовлення ФСБ виконував 19-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба завербувала після того, як помітила його активність у соціальних мережах. Зокрема, молодик публікував матеріали на підтримку фашистської та нацистської ідеології.
Після вербування російські куратори направили його до Києва для скоєння резонансного вбивства. Під час обшуків у затриманого виявили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони з доказами співпраці з ФСБ.
Слідчі СБУ повідомили агента про підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду в умовах військового стану, підготовку до умисного замовного вбивства та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ у Миколаївській області під час координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.
Джерела РБК-України в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Геннадія Друзенка
Довідка: Геннадій Друзенко – співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова. Також він очолює правління Центру конституційного моделювання, був учасником Революції гідності та є ветераном російсько-української війни. Друзенко брав участь у боях у районі Серебрянського лісу.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про підозру керівнику одного з підрозділів СБУ у зв'язку з порушеннями при зберіганні боєприпасів у селі Міла Київської області. Після російської атаки та подальшої детонації там загинули 35 людей. Фігуранта справи вже взяли під варту.