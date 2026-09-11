На Харківщині командир ЗСУ намагався продати майже 500 кг тротилу (фото)
На Харківщині затримали командира підрозділу ЗСУ, який намагався нелегально продати майже пів тонни вибухівки. Це одна з найбільших партій, які вдалося викрити від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Деталі підпільного продажу
Командир механізованої бригади підшукував покупців через тематичні Telegram-канали. Він обіцяв клієнтам особисто доставити тротил на своєму службовому автомобілі.
Зловмисник зберігав вибухівку у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області, де тимчасово дислокувався його підрозділ.
Правоохоронці затримали його "на гарячому" в Чугуївському районі поблизу військової частини під час збуту.
Фото: СБУ затримала командира ЗСУ (ssu.gov.ua)
Що загрожує фігуранту
Операцію провели спільно з Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України.
На місці затримання силовики вилучили всю підготовлену партію тротилу та смартфон із доказами контактів із покупцями.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження з вибуховими речовинами.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Гучні затримання СБУ
Нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує системно протидіяти корупційним схемам та злочинній діяльності всередині країни.
Зокрема, раніше у Луганській обласній військовій адміністрації викрили посадовців, які намагалися привласнити 5 мільйонів гривень під час державних закупівель.
За корупційні махінації з бюджетними коштами зловмисникам загрожує тривалий термін ув'язнення.
Крім того, спецслужба вдало протидіє підривній діяльності ворога у тилу.
Так, на Київщині СБУ зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста, затримавши 19-річного агента ФСБ безпосередньо під час підготовки до нападу.