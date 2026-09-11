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На Харківщині командир ЗСУ намагався продати майже 500 кг тротилу (фото)

16:50 11.09.2026 Пт
2 хв
Клієнтів шукав у Telegram, а вибухівку віз особисто
aimg Сергій Козачук
На Харківщині командир ЗСУ намагався продати майже 500 кг тротилу (фото) Фото: СБУ затримала командира ЗСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
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На Харківщині затримали командира підрозділу ЗСУ, який намагався нелегально продати майже пів тонни вибухівки. Це одна з найбільших партій, які вдалося викрити від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі підпільного продажу

Командир механізованої бригади підшукував покупців через тематичні Telegram-канали. Він обіцяв клієнтам особисто доставити тротил на своєму службовому автомобілі.

Зловмисник зберігав вибухівку у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області, де тимчасово дислокувався його підрозділ.

Правоохоронці затримали його "на гарячому" в Чугуївському районі поблизу військової частини під час збуту.

Фото: СБУ затримала командира ЗСУ (ssu.gov.ua)

Що загрожує фігуранту

Операцію провели спільно з Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України.

На місці затримання силовики вилучили всю підготовлену партію тротилу та смартфон із доказами контактів із покупцями.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження з вибуховими речовинами.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Гучні затримання СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує системно протидіяти корупційним схемам та злочинній діяльності всередині країни.

Зокрема, раніше у Луганській обласній військовій адміністрації викрили посадовців, які намагалися привласнити 5 мільйонів гривень під час державних закупівель.

За корупційні махінації з бюджетними коштами зловмисникам загрожує тривалий термін ув'язнення.

Крім того, спецслужба вдало протидіє підривній діяльності ворога у тилу.

Так, на Київщині СБУ зірвала замовне вбивство відомого громадського активіста, затримавши 19-річного агента ФСБ безпосередньо під час підготовки до нападу.

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Служба безпеки України Збройні сили України Харків Затримання Чугуев
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