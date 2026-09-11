В Харьковской области командир ВСУ пытался продать почти 500 кг тротила (фото)
В Харьковской области задержали командира подразделения ВСУ, которое пыталось нелегально продать почти пол тонны взрывчатки. Это одна из самых больших партий, которые удалось разоблачить с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали подпольной продажи
Командир механизированной бригады подыскивал покупателей через тематические Telegram-каналы. Он обещал клиентам лично доставить тротил на своем служебном автомобиле.
Злоумышленник хранил взрывчатку в заранее обустроенных тайниках на прифронтовой территории Харьковской области, где временно дислоцировалось его подразделение.
Правоохранители задержали его "на горячем" в Чугуевском районе вблизи воинской части во время сбыта.
Фото: СБУ задержала командира ВСУ (ssu.gov.ua)
Что угрожает фигуранту
Операцию провели совместно с Национальной полицией при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
На месте задержания силовики изъяли подготовленную партию тротила и смартфон с доказательствами контактов с покупателями.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Громкие задержания СБУ
Напомним, что Служба безопасности Украины продолжает системно противодействовать коррупционным схемам и преступной деятельности внутри страны.
В частности, ранее в Луганской областной военной администрации разоблачили должностных лиц, которые пытались присвоить 5 миллионов гривен во время государственных закупок.
За коррупционные махинации с бюджетными средствами злоумышленникам грозит длительный срок заключения.
Кроме того, спецслужба успешно противодействует подрывной деятельности врага в тылу.
Так, в Киевской области СБУ сорвала заказное убийство известного общественного активиста, задержав 19-летнего агента ФСБ непосредственно во время подготовки к нападению.