На Харківщині через удари по "швидких" готують обмеження на виїзд бригад

За його словами, російські війська продовжують обстрілювати карети екстреної медичної допомоги. У зв’язку з цим влада планує винести питання на розгляд Ради оборони області.

"Напевно, будемо забороняти виїжджати на такі досить важкі напрямки без обладнання РЕБ-системи. Частина карет екстреної швидкої медичної допомоги у нас вже оснащена РЕБом, однак все одно є дрони на оптоволокні. Тому люди наражаються на небезпеку. Тут усе складно", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що ситуація залежить від конкретного населеного пункту: або людина зможе дістатися хоча би до амбулаторії та отримати необхідну першу медичну допомогу, або потрібно евакуюватися.

"Звичайно, ми за те, щоб люди евакуювалися з таких населених пунктів, як, у тому числі Великий Бурлук. Там оголошена примусова евакуація сімей із дітьми", - сказав Синєгубов.

Крім того, за словами очільника ОВА, російські війська атакують і залізничний транспорт.

Зокрема, вранці дрон влучив в електропотяг, подібні випадки фіксують на Ізюмському та Лозівському напрямках.

Начальник ОВА повідомив, що на цей час розширення зони примусової евакуації не передбачається.

За добу в регіоні евакуювали 76 людей, серед них четверо - діти. Із початку вторгнення евакуйовані 70 тисяч людей, із них 7 тисяч - діти.