Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

На Харківщині через удари по "швидких" готують обмеження на виїзд бригад

15:51 24.03.2026 Вт
2 хв
В регіоні можуть змінити правила роботи медиків швидкої допомоги
aimg Ірина Глухова
Фото: на Харківщині через удари по "швидких" готують обмеження на виїзд (Getty Images)

У Харківській області можуть заборонити виїзд карет швидкої допомоги до прифронтових населених пунктів без систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону.

Читайте також: РФ вдарила дроном по "електричці" під Харковом: що відомо про наслідки атаки (фото)

За його словами, російські війська продовжують обстрілювати карети екстреної медичної допомоги. У зв’язку з цим влада планує винести питання на розгляд Ради оборони області.

"Напевно, будемо забороняти виїжджати на такі досить важкі напрямки без обладнання РЕБ-системи. Частина карет екстреної швидкої медичної допомоги у нас вже оснащена РЕБом, однак все одно є дрони на оптоволокні. Тому люди наражаються на небезпеку. Тут усе складно", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що ситуація залежить від конкретного населеного пункту: або людина зможе дістатися хоча би до амбулаторії та отримати необхідну першу медичну допомогу, або потрібно евакуюватися.

"Звичайно, ми за те, щоб люди евакуювалися з таких населених пунктів, як, у тому числі Великий Бурлук. Там оголошена примусова евакуація сімей із дітьми", - сказав Синєгубов.

Крім того, за словами очільника ОВА, російські війська атакують і залізничний транспорт.

Зокрема, вранці дрон влучив в електропотяг, подібні випадки фіксують на Ізюмському та Лозівському напрямках.

Начальник ОВА повідомив, що на цей час розширення зони примусової евакуації не передбачається.

За добу в регіоні евакуювали 76 людей, серед них четверо - діти. Із початку вторгнення евакуйовані 70 тисяч людей, із них 7 тисяч - діти.

Атаки росіян на авто швидкої допомоги

Російські війська регулярно обстрілюють автомобілі екстреної медичної допомоги у прифронтових районах України. Від початку повномасштабної війни зафіксовано численні випадки, коли "швидкі" ставали ціллю ворожих атак.

Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права і розцінюються як воєнні злочини.

Зокрема, зранку, 15 березня, російські загарбники вдарили FPV-дроном по автомобілю швидкої, який рухався поблизу селища Червона Хвиля у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району.

Унаслідок атаки загинули медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один працівник швидкої, 53-річний чоловік, отримав численні травми та був госпіталізований.

Раніше у Куп’янському районі Харківської області російські війська також прицільно вдарили по кареті швидкої під час виконання завдання, внаслідок чого двоє медиків зазнали поранень.

