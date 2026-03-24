На Харьковщине из-за ударов по "скорым" готовят ограничения на выезд бригад

15:51 24.03.2026 Вт
2 мин
В регионе могут изменить правила работы медиков скорой помощи
aimg Ірина Глухова
Фото: на Харьковщине из-за ударов по "скорым" готовят ограничения на выезд (Getty Images)

В Харьковской области могут запретить выезд карет скорой помощи в прифронтовые населенные пункты без систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОГА Олег Синегубов во время телемарафона.

По его словам, российские войска продолжают обстреливать кареты экстренной медицинской помощи. В связи с этим власти планируют вынести вопрос на рассмотрение Совета обороны области.

"Наверное, будем запрещать выезжать на такие достаточно тяжелые направления без оборудования РЭБ-системы. Часть карет экстренной скорой медицинской помощи у нас уже оснащена РЭБом, однако все равно есть дроны на оптоволокне. Поэтому люди подвергаются опасности. Здесь все сложно", - отметил Синегубов.

Он добавил, что ситуация зависит от конкретного населенного пункта: либо человек сможет добраться хотя бы до амбулатории и получить необходимую первую медицинскую помощь, либо нужно эвакуироваться.

"Конечно, мы за то, чтобы люди эвакуировались из таких населенных пунктов, как, в том числе Большой Бурлук. Там объявлена принудительная эвакуация семей с детьми", - сказал Синегубов.

Кроме того, по словам главы ОГА, российские войска атакуют и железнодорожный транспорт.

В частности, утром дрон попал в электропоезд, подобные случаи фиксируют на Изюмском и Лозовском направлениях.

Начальник ОВА сообщил, что на данный момент расширение зоны принудительной эвакуации не предвидится.

За сутки в регионе эвакуировали 76 человек, среди них четверо - дети. С начала вторжения эвакуированы 70 тысяч человек, из них 7 тысяч - дети.

Атаки россиян на авто скорой помощи

Российские войска регулярно обстреливают автомобили экстренной медицинской помощи в прифронтовых районах Украины. С начала полномасштабной войны зафиксированы многочисленные случаи, когда "скорые" становились целью вражеских атак.

Такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права и расцениваются как военные преступления.

В частности, утром, 15 марта, российские захватчики ударили FPV-дроном по автомобилю скорой, который двигался вблизи поселка Красная Волна в Великобурлукской громаде Купянского района.

В результате атаки погибли медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один работник скорой, 53-летний мужчина, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Ранее в Купянском районе Харьковской области российские войска также прицельно ударили по карете скорой во время выполнения задания, в результате чего двое медиков получили ранения.

