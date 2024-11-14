На Харківщині через обстріл РФ декілька населених пунктів залишились без світла

Обстріли Харкова та області

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Харків та Харківську область. Увечері 9 листопада вони завдали удару по місту за допомогою гібридної ракети та авіабомби "Гром-Е1". Вибух відбувся на відкритій місцевості, однак уламки боєприпасу пошкодили житлові будинки.

Вранці 10 листопада ворог завдав ще одного удару по Харкову, цього разу в Київському районі міста.

Крім атак на Харків, у ніч на 10 листопада Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні. Під удар потрапили Одеська область, де постраждали двоє людей, та Київська область, де сили ППО збили 15 безпілотників, які спрямовували на столицю.

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