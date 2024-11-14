В Харьковской области из-за обстрела РФ несколько населенных пунктов остались без света

Обстрелы Харькова и области

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Харьков и Харьковскую область. Вечером 9 ноября они нанесли удар по городу с помощью гибридной ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Взрыв произошел на открытой местности, однако обломки боеприпаса повредили жилые дома.

Утром 10 ноября враг нанес еще один удар по Харькову, в этот раз в Киевском районе города.

Кроме атак на Харьков, в ночь на 10 ноября Россия запустила рекордное количество дронов по Украине. Под удар попали Одесская область, где пострадали два человека, и Киевская область, где силы ПВО сбили 15 беспилотников, направлявшихся на столицу.

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