В "Харківобленерго" заявили, що Новинський намагається захопити контроль над підприємством

В компанії зазначили, що олігарх Новинський досі залишається акціонером "Харківобленерго" через компанію "Смарт Холдинг" - йому належить майже 25% акцій харківського енергетичного підприємства, попри рішення суду та персональні санкції, накладені РНБО та президентом України.

В "Харківобленерго" заявили, що зважаючи на персональні санкції, накладені на Новинського ще у грудні 2022 року, він не мав права голосувати на загальних зборах підприємства через свою компанію. Вказане обмеження встановлюється законом і технічно забезпечується депозитарною установою, на рахунках якої перебувають акції Новинського, в даному випадку - ТОВ Стандарт".

"Проте напередодні загальних зборів АТ Харківобленерго, які відбулися 25 грудня, якимось незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими", - йдеться у заяві.

На вказаних загальних зборах розглядалося питання обрання нового складу наглядової ради.

"Отже, Вадимом Новинським та фактично підконтрольною йому депозитарною установою ТОВ Стандарт було повністю проігноровано вимоги закону та указу президента України з метою захопити владу в АТ "Харківобленерго", - підсумували у компанії.

В АТ "Харківобленерго" припустили, що вказане стало можливим за сприяння підконтрольної "Смарт Холдингу" депозитарної установи, яка при заміні програмного забезпечення подала до ПАТ НДУ недостовірні дані без урахування застосованих санкцій.

"Вищезазначені дії в умовах військової агресії та постійних атак ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури є недопустимими та повинні бути негайно припинені Службою безпеки та Міністерством юстиції", - закликали у компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, серед яких також був колишній нардеп Вадим Новинський. Пізніше президент посилив обмеження проти олігарха.

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