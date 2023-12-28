В "Харьковоблэнерго" заявили, что Новинский пытается захватить контроль над предприятием

В компании отметили, что олигарх Новинский до сих пор остается акционером "Харьковоблэнерго" через компанию "Смарт Холдинг" - ему принадлежит почти 25% акций харьковского энергетического предприятия, несмотря на решение суда и персональные санкции, наложенные СНБО и президентом Украины .

В "Харьковоблэнерго" заявили, что ввиду персональных санкций, наложенных на Новинского еще в декабре 2022 года, он не имел права голосовать на общем собрании предприятия через свою компанию. Указанное ограничение устанавливается законом и технически обеспечивается депозитарным учреждением, на счетах которого находятся акции Новинского, в данном случае - ООО Стандарт.

"Однако накануне общего собрания АО "Харьковоблэнерго", которое состоялось 25 декабря, каким-то непонятным образом акции Новинского вновь стали голосующими", - говорится в заявлении.

На указанном общем собрании рассматривался вопрос избрания нового состава наблюдательного совета.

"Итак, Вадимом Новинским и фактически подконтрольным ему депозитарным учреждением ООО Стандарт были полностью проигнорированы требования закона и указа президента Украины с целью захвата власти в АО Харьковоблэнерго", - подытожили в компании.

В АО "Харьковоблэнерго" предположили, что указанное стало возможным при содействии подконтрольному "Смарт Холдингу" депозитарному учреждению, которое при замене программного обеспечения предоставило в ПАО НГУ недостоверные данные без учета примененных санкций.

"Вышеуказанные действия в условиях военной агрессии и постоянных атак врага на объекты энергетической инфраструктуры недопустимы и должны быть немедленно прекращены Службой безопасности и Министерством юстиции", - призвали в компании.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых также был бывший нардеп Вадим Новинский. Позже президент усилил ограничения против олигарха.

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