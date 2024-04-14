Харків знову атакували "Шахеди": за ніч в області збили 10 дронів

Як зазначила місцева влада, після опівночі ворог вчергове атакував Харків безпілотниками. Ціллю росіян була критична інфраструктура.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 10 дронів-камікадзе. Пуски були з Курської області. Також окупанти випустили чотири зенітні ракети С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області.

Усі 10 "Шахедів" збили у Харківської області.

Нагадаємо, вночі у Харкові лунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що місто знову атакують. Також на тлі вибухів у частині Харкова зникло світло.