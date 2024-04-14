Харків знову атакували "Шахеди": за ніч в області збили 10 дронів

Харків в ніч на 14 квітня атакували ворожі дрони-камікадзе. У Харківській області за ніч збили 10 "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Як зазначила місцева влада, після опівночі ворог вчергове атакував Харків безпілотниками. Ціллю росіян була критична інфраструктура.
Повітряні сили ЗСУ зазначають, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 10 дронів-камікадзе. Пуски були з Курської області. Також окупанти випустили чотири зенітні ракети С-300/С-400 з окупованої частини Донецької області.
Усі 10 "Шахедів" збили у Харківської області.
Нагадаємо, вночі у Харкові лунали вибухи. Місцева влада повідомляла, що місто знову атакують. Також на тлі вибухів у частині Харкова зникло світло.
Російські окупаційні війська останніми днями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.
Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла. Мер Ігор Терехов повідомив, що російські війська обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків.
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