Харьков снова атаковали "Шахеды": за ночь в области сбили 10 дронов

Харьков в ночь на 14 апреля атаковали вражеские дроны-камикадзе. В Харьковской области за ночь сбили 10 "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Как отметили местные власти, после полуночи враг в очередной раз атаковал Харьков беспилотниками. Целью россиян была критическая инфраструктура.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что этой ночью россияне выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе. Пуски были из Курской области. Также оккупанты выпустили четыре зенитных ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области.
Все 10 "Шахедов" были сбиты в Харьковской области.
Напомним, ночью в Харькове раздавались взрывы. Местные власти сообщали, что город снова атакуют. Также на фоне взрывов в части Харькова исчез свет.
Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.
Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света. Мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков.
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