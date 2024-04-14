RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков снова атаковали "Шахеды": за ночь в области сбили 10 дронов

Фото: Харьков атаковали "Шахеды" в ночь на 14 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Харьков в ночь на 14 апреля атаковали вражеские дроны-камикадзе. В Харьковской области за ночь сбили 10 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Как отметили местные власти, после полуночи враг в очередной раз атаковал Харьков беспилотниками. Целью россиян была критическая инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что этой ночью россияне выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе. Пуски были из Курской области. Также оккупанты выпустили четыре зенитных ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области.

Все 10 "Шахедов" были сбиты в Харьковской области.

Напомним, ночью в Харькове раздавались взрывы. Местные власти сообщали, что город снова атакуют. Также на фоне взрывов в части Харькова исчез свет.

Харьков под обстрелами

Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света. Мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов