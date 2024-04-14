Харьков снова атаковали "Шахеды": за ночь в области сбили 10 дронов

Как отметили местные власти, после полуночи враг в очередной раз атаковал Харьков беспилотниками. Целью россиян была критическая инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что этой ночью россияне выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе. Пуски были из Курской области. Также оккупанты выпустили четыре зенитных ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области.

Все 10 "Шахедов" были сбиты в Харьковской области.

Напомним, ночью в Харькове раздавались взрывы. Местные власти сообщали, что город снова атакуют. Также на фоне взрывов в части Харькова исчез свет.