Харків вкотре під атакою дронів: у місті пролунав вибух

Обстріл Харкова

Зазначимо, що росіяни сьогодні не один раз атакували Харків. Зокрема, вранці ворог завдав удару по місту авіабомбою. Приліт був по медичному закладу.

Пізніше влада уточнила, що ворог атакував туберкульозний диспансер. В результаті удару третій поверх і перекриття будівлі були зруйновані.

Крім того, було багато постраждалих і загиблих.

Ближче до вечора цього ж дня, 25 липня, був приліт дрона "Чорниця" по дорозі в центральній частині міста Київського району. Відомо, що пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, пізніше заявили про ще один приліт в Київському районі. Цього разу дрон вдарив по дереву. Через це пошкоджені вікна будівлі, яка знахо

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