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Харьков в очередной раз под атакой дронов: в городе прогремел взрыв

Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 25 июля, в очередной раз атакуют Харьков дронами. В городе был слышен по меньшей мере один взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В городе прогремел взрыв. Детали выясняем", - написал Терехов в 23:33.

В то же время информацию о взрыве подтвердил Олег Синегубов.

За минут 20 до этого, Воздушные силы ВСУ писали о фиксации ударных беспилотников в Харьковской области. Их курс был на Харьков, Вильчу.

Впоследствии местные каналы написали, что над городом слышен звук минимум одного беспилотника. Также работало ПВО.

Обновлено в 23:45

"Предварительно - удар беспилотником по Шевченковскому району", - пишет Терехов.

Глава ОВА тоже подтверждает эти данные и добавил, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

"На место прилета направляются подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Донецкой и Запорожской областях.

Обстрел Харькова

Отметим, что россияне сегодня не один раз атаковали Харьков. В частности, утром враг удар по городу авиабомбой. Прилет был по медучреждению.

Позже власти уточнили, что враг атаковал туберкулезный диспансер. В результате удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.

Кроме того, было много пострадавших и погибших.

Ближе к вечеру в этот же день, 25 июля, был прилет дрона "Черника" по дороге в центральной части города Киевского района. Известно, что поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, позже заявили о еще одном прилете в Киевском районе. В этот раз дрон ударил по дереву. Из-за этого повреждены окна здания, которое находится неподалеку.

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Игорь ТереховХарьковВойна в Украине