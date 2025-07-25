Харьков в очередной раз под атакой дронов: в городе прогремел взрыв

"В городе прогремел взрыв. Детали выясняем", - написал Терехов в 23:33.

В то же время информацию о взрыве подтвердил Олег Синегубов.

За минут 20 до этого, Воздушные силы ВСУ писали о фиксации ударных беспилотников в Харьковской области. Их курс был на Харьков, Вильчу.

Впоследствии местные каналы написали, что над городом слышен звук минимум одного беспилотника. Также работало ПВО.

Обновлено в 23:45

"Предварительно - удар беспилотником по Шевченковскому району", - пишет Терехов.

Глава ОВА тоже подтверждает эти данные и добавил, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

"На место прилета направляются подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Донецкой и Запорожской областях.