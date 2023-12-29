UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харків удруге за ніч обстріляли ракетами, є прильоти

Фото: росіяни вдруге за ніч обстріляли ракетами Харків (ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни вдруге за ніч обстріляли ракетами Харків. У місті пролунали чотири вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Харків знову під обстрілом - вдруге за цей ранок. Є щонайменше чотири прильоти", - повідомив він.

Російський обстріл України 29 грудня

Сьогодні вночі, 29 грудня, у Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.

Також російські загарбники атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Крім того, у Львові дрон прилетів по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України