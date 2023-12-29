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Харьков второй раз за ночь обстреляли ракетами, есть прилеты

Харьков, Пятница 29 декабря 2023 07:12
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Харьков второй раз за ночь обстреляли ракетами, есть прилеты Фото: россияне второй раз за ночь обстреляли ракетами Харьков (ГСЧС)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне второй раз за ночь обстреляли ракетами Харьков. В городе прогремели четыре взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"Харьков снова под обстрелом - второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета", - сообщил он.

Российский обстрел Украины 29 декабря

Сегодня ночью, 29 декабря, в Харькове около 5 утра прогремели как минимум шесть взрывов.

Также российские захватчики атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар во многоэтажке.

Кроме того, во Львове дрон прилетел по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар.

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