Харків – в топ 10. Які виші стали найпопулярнішими серед абітурієнтів

Україна, Неділя 10 серпня 2025 12:47
Харків – в топ 10. Які виші стали найпопулярнішими серед абітурієнтів Топ університетів в Україні у 2025 році (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Найпопулярнішими серед вступників цього року знову стала Львівська політехніка, а також університет Франка, київський університет Шевченка та КПІ Сікорського.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Куди подали найбільше заявок

Під час цьогорічної вступної каампанії кожен вступник може подавати декілька таких заяв. В середньому цього року подавали по 4 заяви, каже співрозмовник.

"Цього року, як і минулого, найбільшу кількість заяв має Львівська політехніка. Це наш найбільший університет в країні по кількості студентів. Цього року вони отримали понад 38 тисяч заяв, на другому місці майже з рівною кількістю заяв – львівський університет Франка. Далі йде університет Шевченка в Києві, КПІ Сікорського", – розповідає Михайло Винницький.

Однак важливіша не кількість заяв, а кількість рекомендацій. Це ті, хто реально вступив за широким конкурсом, пояснює він.

По кількості рекомендацій на першому місці – Львівська політехніка, там 7 196 вступників. Університет Франка – 5867 тих, хто вступив. Університет Шевченка – 5076. КПІ Сікорського – 4853.

Ситуація у вишах інших міст

Винницький каже, що його радує ситуація по кількості вступників не в Києві і не у Львові.

"Чернівці цього року показали дуже хороші результати – 3461 вступник. Карпатський університет Стефаника у Франківську – 3235. Університет Каразіна в Харкові так само входить в топ-10 – там 2835 вступників, і там також велика кількість бюджетників. Тому навіть Харків зі своїми безпековими проблемами все одно показує хороші результати.

Водночас, у Сумському державному університет, на жаль, цього року не в найкращій ситуації стосовно вступників.

"Тут зрозуміло, на жаль, у них важка безпекова ситуація. В Сумські області загалом рекомендований до вступу 2881 вступник. Але це на три університети: це аграрний, сумський державний і педагогічний", – зазначає Винницький.

Стало відомо, скільки випускників отримали найкращі результати з НМТ.

Також на останніх етапах у Верховній Раді розглядається законопроект, після прийняття якого в Україні мають з'явитися так звані національні стипендії. Це будуть підвищені виплати. Ми писали, які стипендії у студентів в Україні зараз і коли чекати підвищення.

