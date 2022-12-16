Харьков и Полтава остались без света
Из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Харьков обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он.
Кроме того, без электроэнергии осталась и Полтава.
"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями", - написал мэр Полтавы Александр Мамай.
Как сообщалось, российские оккупанты второй день подряд обстреливают Харьков. Жителей предупреждали о возможных перебоях со светом.
Напомним, Российская Федерация в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В Полтавской области работает ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.