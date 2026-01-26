UA

Харків та область під ракетною атакою: перебої зі світлом, є постраждалі

Фото: Харків перебуває під ракетним обстрілом ворога (facebook com Сергій Крук)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 26 січня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову та області. Після обстрілу зафіксовані знеструмлення, одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова, допис глави ОДА Олега Синєгубова та голови Чугуєва Галини Мінаєвої в Telegram.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару в Харкові одна людина постраждала. Трохи пізніше міський голова додав, що стало відомо про другого постраждалого.

Терехов зазначив, що ворожий обстріл пошкодив житлові багатоповерхівки та школи в Індустріальному районі міста.

Знеструмлення після удару

Крім того, ворожий обстріл об'єктів критичної інфраструктури Харківщини залишив без світла низку населених пунктів, в тому числі й Чугуїв.

"Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень", - розповіла Мінаєва.

Тимчасові перебої у русі метро

Також Харківський метрополітен повідомив, що з технічних причин було тимчасово призупинено рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями.

 

Ворожі удари по Харкову

Нагадаємо, вчора, 25 січня, Росія завдала масованого удару по Харкову. Одне з влучань сталося у Немишлянському районі, ще одне - у Київському районі. Також відомо про одну постраждалу - 79-річну жінку госпіталізовано з пораненнями.

Крім того, в ніч на 24 січня країна-агресорка атакувала Харків із застосуванням безпілотників. Протягом двох з половиною годин по місту було випущено 25 ворожих дронів.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах.

Зазначимо, 21 січня ворог також завдавав удару по Харкову. Тоді, за словами міського голови, було зафіксовано падіння безпілотника у Слобідському районі міста.

