Харьков и область под ракетной атакой: перебои со светом, есть пострадавшие

Фото: Харьков находится под ракетным обстрелом врага (facebook com Сергей Крук)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 26 января, россияне нанесли ракетный удар по Харькову и области. После обстрела зафиксированы обесточивания, один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова, сообщение главы ОГА Олега Синегубова и главы Чугуева Галины Минаевой в Telegram.

Согласно предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал. Чуть позже городской голова добавил, что стало известно о втором пострадавшем.

Терехов отметил, что вражеский обстрел повредил жилые многоэтажки и школы в Индустриальном районе города.

Местные жители сообщают о перебоях с водой, электроэнергией и отоплением.

Перебои в движении метро

Также Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям.

Отмечается, что станция "Академика Павлова" на Салтовской линии по техническим причинам временно закрыта для обслуживания пассажиров.

Обесточивание в области

Кроме того, вражеский обстрел объектов критической инфраструктуры Харьковской области оставил без света ряд населенных пунктов, в том числе и Чугуев.

"О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики детально установят масштабы повреждений", - рассказала Минаева.

Обновлено в 20:36

Харьковский горсовет позже сообщил, что нестабильная ситуация в энергосистеме Харькова привела к перебоям в работе пассажирского электротранспорта.

Из-за этого была организована работа временного автобусного маршрута: "Майдан Конституции - пр. Победы (разворотный круг)" через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы.

Кроме того, было продлено время работы автобусных маршрутов №63 и 272.

Вражеские удары по Харькову

Напомним, вчера, 25 января, Россия нанесла массированный удар по Харькову. Одно из попаданий произошло в Немышлянском районе, еще одно - в Киевском районе. Также известно об одной пострадавшей - 79-летняя женщина госпитализирована с ранениями.

Кроме того, в ночь на 24 января страна-агрессор атаковала Харьков с применением беспилотников. В течение двух с половиной часов по городу было выпущено 25 вражеских дронов.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилые дома в Индустриальном и Немышлянском районах.

Отметим, 21 января враг также наносил удар по Харькову. Тогда, по словам городского головы, было зафиксировано падение беспилотника в Слободском районе города.

