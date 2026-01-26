Харьков и область под ракетной атакой: перебои со светом, есть пострадавшие

Согласно предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал. Чуть позже городской голова добавил, что стало известно о втором пострадавшем.

Терехов отметил, что вражеский обстрел повредил жилые многоэтажки и школы в Индустриальном районе города.

Местные жители сообщают о перебоях с водой, электроэнергией и отоплением.

Перебои в движении метро

Также Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям.

Отмечается, что станция "Академика Павлова" на Салтовской линии по техническим причинам временно закрыта для обслуживания пассажиров.

Обесточивание в области

Кроме того, вражеский обстрел объектов критической инфраструктуры Харьковской области оставил без света ряд населенных пунктов, в том числе и Чугуев.

"О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики детально установят масштабы повреждений", - рассказала Минаева.

Обновлено в 20:36

Харьковский горсовет позже сообщил, что нестабильная ситуация в энергосистеме Харькова привела к перебоям в работе пассажирского электротранспорта.

Из-за этого была организована работа временного автобусного маршрута: "Майдан Конституции - пр. Победы (разворотный круг)" через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы.

Кроме того, было продлено время работы автобусных маршрутов №63 и 272.