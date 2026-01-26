Харьков и область под ракетной атакой: перебои со светом, есть пострадавшие

Сегодня, 26 января, россияне нанесли ракетный удар по Харькову и области. После обстрела зафиксированы обесточивания, один человек пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова, сообщение главы ОГА Олега Синегубова и главы Чугуева Галины Минаевой в Telegram.
Согласно предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал. Чуть позже городской голова добавил, что стало известно о втором пострадавшем.
Терехов отметил, что вражеский обстрел повредил жилые многоэтажки и школы в Индустриальном районе города.
Местные жители сообщают о перебоях с водой, электроэнергией и отоплением.
Также Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям.
Отмечается, что станция "Академика Павлова" на Салтовской линии по техническим причинам временно закрыта для обслуживания пассажиров.
Кроме того, вражеский обстрел объектов критической инфраструктуры Харьковской области оставил без света ряд населенных пунктов, в том числе и Чугуев.
"О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики детально установят масштабы повреждений", - рассказала Минаева.
Харьковский горсовет позже сообщил, что нестабильная ситуация в энергосистеме Харькова привела к перебоям в работе пассажирского электротранспорта.
Из-за этого была организована работа временного автобусного маршрута: "Майдан Конституции - пр. Победы (разворотный круг)" через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы.
Кроме того, было продлено время работы автобусных маршрутов №63 и 272.
Напомним, вчера, 25 января, Россия нанесла массированный удар по Харькову. Одно из попаданий произошло в Немышлянском районе, еще одно - в Киевском районе. Также известно об одной пострадавшей - 79-летняя женщина госпитализирована с ранениями.
Кроме того, в ночь на 24 января страна-агрессор атаковала Харьков с применением беспилотников. В течение двух с половиной часов по городу было выпущено 25 вражеских дронов.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилые дома в Индустриальном и Немышлянском районах.
Отметим, 21 января враг также наносил удар по Харькову. Тогда, по словам городского головы, было зафиксировано падение беспилотника в Слободском районе города.