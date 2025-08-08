Харків та область можуть скоротити комендантську годину: що відомо

Комендантська година в Україні

Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Кожен регіон самостійно визначає тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження. Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку.

Наразі комендантська година діє в усіх областях України, за винятком Закарпатської області.

Про правила, що діють під час комендантської години, та можливість виходу на вулицю вночі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12354, який пропонує посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.

За порушення комендантської години планується ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 гривень).