Харьков и область могут сократить комендантский час: что известно

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра.

Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.

О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что в конце декабря 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 12354, который предлагает усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.

За нарушение комендантского часа планируется ввести штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (850-1700 гривен).