Харків та область можуть скоротити комендантську годину: що відомо

У Харківській області розглядають можливість скорочення комендантської години. З таким запитом до місцевої влади звернувся бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначимо, наразі у Харківській області діє комендантська година з 23:00 до 05:00. А у деяких прифронтових населених пунктах - з 17:00 до 09:00.

"Ми розуміємо потреби економіки. Буде розглянуто запит бізнесу на зменшення тривалості комендантської години - з урахуванням безпекової ситуації. Підтримка бізнесу є нашим пріоритетом", - повідомив Синєгубов.

Комендантська година в Україні

Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Кожен регіон самостійно визначає тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження. Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку.

Наразі комендантська година діє в усіх областях України, за винятком Закарпатської області.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12354, який пропонує посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.

За порушення комендантської години планується ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 гривень).