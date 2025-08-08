ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Харків та область можуть скоротити комендантську годину: що відомо

Харківська область, П'ятниця 08 серпня 2025 21:51
UA EN RU
Харків та область можуть скоротити комендантську годину: що відомо Фото: у Харкові та області можуть скоротити комендантську годину (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області розглядають можливість скорочення комендантської години. З таким запитом до місцевої влади звернувся бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ми розуміємо потреби економіки. Буде розглянуто запит бізнесу на зменшення тривалості комендантської години - з урахуванням безпекової ситуації. Підтримка бізнесу є нашим пріоритетом", - повідомив Синєгубов.

Зазначимо, наразі у Харківській області діє комендантська година з 23:00 до 05:00. А у деяких прифронтових населених пунктах - з 17:00 до 09:00.

Комендантська година в Україні

Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Кожен регіон самостійно визначає тимчасові проміжки, у які запроваджуються обмеження. Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку.

Наразі комендантська година діє в усіх областях України, за винятком Закарпатської області.

Про правила, що діють під час комендантської години, та можливість виходу на вулицю вночі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2024 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 12354, який пропонує посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.

За порушення комендантської години планується ввести штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1700 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська година Війна в Україні Харків
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України