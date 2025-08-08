ua en ru
Харьков и область могут сократить комендантский час: что известно

Харьковская область, Пятница 08 августа 2025 21:51
UA EN RU
Харьков и область могут сократить комендантский час: что известно Фото: в Харькове и области могут сократить комендантский час (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области рассматривают возможность сокращения комендантского часа. С таким запросом к местным властям обратился бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Мы понимаем потребности экономики. Будет рассмотрен запрос бизнеса на уменьшение продолжительности комендантского часа - с учетом ситуации с безопасностью. Поддержка бизнеса является нашим приоритетом", - сообщил Синегубов.

Отметим, сейчас в Харьковской области действует комендантский час с 23:00 до 05:00. А в некоторых прифронтовых населенных пунктах - с 17:00 до 09:00.

Комендантский час в Украине

Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Каждый регион самостоятельно определяет временные промежутки, в которые вводятся ограничения. Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра.

Сейчас комендантский час действует во всех областях Украины, за исключением Закарпатской области.

О правилах, действующих во время комендантского часа, и возможности выхода на улицу ночью читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что в конце декабря 2024 года Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 12354, который предлагает усилить ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения.

За нарушение комендантского часа планируется ввести штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов (850-1700 гривен).

