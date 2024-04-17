Харків ризикує стати "другим Алеппо" без допомоги США, - Терехов

За його словами, Росія змінила тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання міста і залякати 1,3 мільйона його мешканців, обстрілюючи житлові квартали, внаслідок чого люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов заявив, що пакет військової допомоги США в розмірі 60 млрд доларів, який наразі застопорився в Конгресі, має "критичне значення для нас", і закликав Захід переключити увагу на дворічну війну.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на другий Алеппо", - сказав Терехов.

Алеппо

З 2012 року сирійське місто Алеппо було охоплене громадянською війною. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд Башара Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі. Ці бомбардування, які часто мали нещадний характер, призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

ООН та інші міжнародні організації неодноразово засуджували ці дії, кваліфікуючи їх як воєнні злочини.

У 2016 році східний Алеппо впав під натиском урядових сил, але наслідки бомбардувань досі відчуваються: тисячі людей залишаються біженцями, а місто потребує масштабного відновлення.