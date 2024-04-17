По его словам, Россия сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей, обстреливая жилые кварталы, в результате чего люди сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

Терехов заявил, что пакет военной помощи США в размере 60 млрд долларов, который в настоящее время застопорился в Конгрессе, имеет "критическое значение для нас", и призвал Запад переключить внимание на двухлетнюю войну.

"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо", - сказал Терехов.

Алеппо

С 2012 года сирийский город Алеппо был охвачен гражданской войной. В 2016 году Россия, поддерживая правительство Башара Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где укрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти бомбардировки, которые часто носили беспощадный характер, привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

ООН и другие международные организации неоднократно осуждали эти действия, квалифицируя их как военные преступления.

В 2016 году восточный Алеппо пал под натиском правительственных сил, но последствия бомбардировок до сих пор ощущаются: тысячи людей остаются беженцами, а город нуждается в масштабном восстановлении.