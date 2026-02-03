UA

Харків під ударом більше трьох годин: РФ б'є по енергетиці, з труб зливають воду

Фото: у Харкові цілодобово працюють 101 пункт Незламності (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни атакували Харків дронами та ракетами в ніч на 3 лютого. Ворог цілеспрямовано бив по енергетиці в мороз, що призвело до певних наслідків і вимушених рішень.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про наслідки атаки на Харків.

Головне:

  • Харків атакували дрони і балістики
  • У місті неодноразово пролунала серія потужних вибухів
  • Під ударом енергетика, що змусило злити воду з труб;
  • постраждали дві людини.
  • Броварська та Ізюмська громади в області залишился без світла

Чим била РФ

Харків з вечора 2 лютого був атакований дроном. З настанням нової доби на місто неодноразово летіла балістика. Вибухи від ракет лунали періодично і загалом тривали кілька годин.

"Обстріл Харкова триває вже понад три години", - повідомив мер Ігор Терехов о 03:39.

Що відомо про наслідки

За словами Терехова, росіяни цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі. Мета - завдати максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз.

Удари змусили спустити воду з труб, внаслідок чого 820 будинків наразі без тепла.

"Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них - вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, можливі перебої в роботі міського електротранспорту, тож щоб місто не зупинилися, влада запустить додаткові автобусні маршрути.

Окрім того, у зв'язку з такою ситуацією у місті цілодобово працюватимуть 101 пункт незламності і за необхідності будуть відкритті додаткові пункти обігріву.

Що відомо про постраждалих

В одному з дописів глава ОВА Олег Синєгубовв поінформував, що у Харкові двоє постраждалих - 27-річний та 58-річний чоловіки.

Наслідки в області

За даними місцевих влад, Броварська та Ізюмська громади залишилися без світла. Причина - аварійна ситуація на обʼєктах енергозабезпечення.

Нагадаємо, що цієї ночі Україна вчергове переносить комбіновану атаку РФ. Окрім Харкова, вибухи лунали у Києві, Дніпрі та Сумах. Всі подробиці щодо вибухів та застосованих засобів атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що у Києві пошкодження та інші наслідки зафіксовано одразу у п'яти районах. Всі подробиці ми зібрали в окремому матеріалі.

