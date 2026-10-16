Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих

Влучання ворожих безпілотників зафіксувані в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.

Наразі відомо про двох загиблих - це 71-річна жінка і 58-річний чоловік.

Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 - гострої реакції на стрес.

Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані.

Терехов уточнив, що росіяни обстріляли ринок у Харкові. Загибли двоє торговців.

Також у Харкові росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, без світла залишилося 280 тисяч абонентів.

Також близько 11:55 зафіксовано ворожий удар в Немишлянському районі Харкова. Безпілотник влучив у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих.