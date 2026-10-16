Харків під ударом: атаковано ринок, без світла 280 тисяч абонентів, багато постраждалих

Російські окупанти від ранку 16 жовтня атакують дронами Харків. Під ударом опинилися чотири райони, є багато постраждалих, а частина міста залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.
Влучання ворожих безпілотників зафіксувані в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.
Наразі відомо про двох загиблих - це 71-річна жінка і 58-річний чоловік.
Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 - гострої реакції на стрес.
Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані.
Терехов уточнив, що росіяни обстріляли ринок у Харкові. Загибли двоє торговців.
Також у Харкові росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, без світла залишилося 280 тисяч абонентів.
Також близько 11:55 зафіксовано ворожий удар в Немишлянському районі Харкова. Безпілотник влучив у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни також вдарили по великому торгово-розважальному центрі у Рівному.
У Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря після атаки Росії.